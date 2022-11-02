Ali Koç Arda Güler krizine el atıyor. Düğümü Ankara'da çözecek

Fenerbahçe, 2019'da Gençlerbirliği'nden 400 bin TL artı yüzde 20 sonraki satıştan pay karşılığında transfer ettiği Arda Güler'in bonservisi için eski kulübü ile görüşecek.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; yaz transfer döneminde menajerler ve iş insanlarından dolayı yoldan, yüzde 20lik pay için teklif alan Başkent ekibi, bu teklifleri reddetti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önümüzdeki günlerde Arda Güler'in bonservisi konusunda oyuncunun eski kulübü Gençlerbirliği'nin başkanı Niyazi Akdaş'la görüşecek.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi maddi açıdan zor durumda bulunuyor. Ligde de işler iyi gitmiyor. Gençlerbirliği, topladığı 6 puanla 19 takımlı ligde 18. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'yle sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olan 17 yaşındaki yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 27 maçta; 5 gol ile 5 asist yaptı ve 10 gole katkı sundu.