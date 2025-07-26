Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın polemiği! Karşılıklı suçlamalar

Fenerbahçe Divan Kurulu'na başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında gerginliği damga vurdu. Fenerbahçe Yöneticisi Alper Alpoğlu'nun olaganüstü kongre isteyen üyelerin imzalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar sırasında gerginlik çıktı.

Bu sırada Ali Koç ile Aziz Yıldırım imzalar konusunda birbirlerini suçladılar. Yıldırım, “Ya Ali, 7 senede hiçbir başarın yok insanlar tabiki seni eleştirecekler. Haklılar da. Bırak içlerini döksünler. Adamı niye salondan atmak istiyorsun seni eleştirdi diye” dedi.

Ali Koç buna "Hakkımı yiyorlar. Hakkımı yiyorsunuz" yanıtını verdi. Yıldırım'ın "Senin adamların kongre üyelerini neden imza verdiniz diye arıyor" demesi üzerine Ali Koç şöyle konuştu: "Siz de niye imza vermiyorsunuz diye arıyorsunuz?"

???? Aziz Yıldırım: “Senin Mümtaz, İzmir’den Süleyman’ı arıyor, “Neden imza veriyorsun?” diyor.”



????️ Ali Koç: “Siz de arıyorsunuz, “Niye imza vermiyorsun?” diyorsunuz!” pic.twitter.com/wT1OR4aXe5 — 343 Digital (@343_digital) July 26, 2025

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ALİ KOÇ: FENERBAHÇE GÖREVDEYKEN Mİ KIYMETLİ?

Divan Kurulu'nda ilk olarak kürsüye çıkan Ali Koç, isim vermeden Aziz Yıldırım'ı eleştirdi. Koç şunları söyledi; "Fenerbahçe'nin adı karaborsayla, bahisle, terör örgütü iltisaklı sponsorlarla, usulsüz kontratlarla anılsaydı, başımıza neler gelebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Sadece biri olsaydı, Fenerbahçe adliye koridorlarındaydı. Bana ve mevcut yönetime, sistematik olarak saldıran sözde Fenerbahçelilerin rakiple ilgili ciddi ithamlar için bir kere konuştuğunu gördünüz mü! Fenerbahçe, görevdeyken mi kıymetli! En ihtiyacımız olan anlarda camiamızın kanaat önderlerinin, bu konularda tepki vermesi gerekirken, bırakın tepki vermeyi, birbirimizle didişirken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. En büyük tehlike burada. 99 gol ve 99 puana rağmen şampiyon olamamamız bu yapının ürünüdür. 7 senede 3 kez şampiyonluk kaybetmemiz bu yapının ürünüdür. Dünyanın hiçbir yerinde bu yaşanmamıştır. Çeyrek asırdır Türk futboluna hükmeden yapı dediğimiz sistem defalarca kez deşifre oldu. En son PFDK skandalında da olduğu gibi. Bu konuyu da sulandırıyorlar, özellikle bizim camiamız. Geçerli imza sayısı ne Fenerbahçemizin tüzük şartlarını ne kanun hükmünü yerine getirmeye yeterli değildir. Camiamızın sesine kulak verdik. Seçim kararı aldık. O yetmedi Ali Koç'un seçime girmemesi için argümanlar verildi. O kararı ben veririm, siz değil."

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AZİZ YILDIRIM: BAŞKANLARINA SİNEK İKİLİ DEDİM YA!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım Divan Kurulu'na gelerek konuşma yaptı. "Çok doluyum" diyen Yıldırım, Ali Koç'un 'Galatasaray'a bir şey demedi' eleştirisine şöyle yanıt verdi; "Başkanlarına sinek ikili dedim. Daha ne diyeyim. Biz 10 yıl gerideyiz şu anda. Denetim kurulu raporu okunmadığı için üyelerden burayı terk etmesini beklerdim. Bugün ne kadar borcumuz var? Aziz Yıldırım 612 milyon euro borç bıraktı diyen şerefsizdir. Oturduğunuz yeri ben yaptım. Parasını verip ben yaptım. Ali Köç döneminin ilk iki yılında ibra edilmedim. Bu yanlış. Eylül'de seçim yapmak yanlış. Haziran'da güven oyu alın dedim. Eylül'de yapılacak seçim bu camiaya yara verecek. Siz sorumluluk alıyorsunuz. Ters bir sonuç olursa camia yara alacaktır. Eylül kongresini tekrar düşünün. İmza toplayanlar kızacak ama Fenerbahçe için konuşuyorum. Bankalar Birliği borcunu kapatamadılar. Nasıl kapatacaklar gelsin açıklasınlar. En büyük tehlike çocuklar Fenerbahçeli olmuyor. Her yerde çoğunluk onlarda. 7 yıl içinde bu staddan üzülerek gidersiniz dedim. İki yıl içinde çok üzülürüz. Gerçekleri konuşmam gerek. Öneri olur. (Burada Galatasaray konuşmayın diyenler olunca) Ben Galatasaray'ı 6-0 yenen takımın başkanıyım. Buradaki mesele başka. Bakın yakalayamayız. Elimizden ne geliyorsa hep beraber yapmalıyız. Açık konuşalım."

(Bu esnada 'Köstek olmayın' diyen bir kadın üye Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından dışarı çıkarıldı.)

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