Fenerbahçe'de Ali Koç Victor Osimhen için gözünü kararttı! Galatasaray Yönetimi'ne koltuğunu kaybettirecek transfer

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan Victor Osimhen için transfer gündemi durulmuyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve İngiliz ekiplerinin tekliflerini bir bir reddeden Nijeryalı golcü, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılılar ile anlaşan dünyaca ünlü santrfor için Fenerbahçe'nin de harekete geçtiği iddia edildi.

ALİ KOÇ VICTOR OSIMHEN İÇİN DEV BİR TEKLİF YAPTI

Oda TV'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Victor Osimhen'i takıma kazandırmak için yeniden kolları sıvadığı belirtildi. Koç'un, başarılı oyuncunun serbest kalma bedeli olan 75 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

MAAŞ TEKLİFİ DE ORTAYA ÇIKTI

Çıkan haberin ayrıntılarında Fenerbahçe Yönetimi'nin, Osimhen'e de sezonluk 25 milyon euro maaş teklif ettiği bilgisi yer aldı. Galatasaray'ın ise oyuncuya 10 milyonunu sponsorların karşıladığı toplamda 16 milyon euroluk bir teklif yaptığı haberleri basına yansımıştı.

GECE SAATLERİNDE GALATASARAY'IN NAPOLI İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Dün gece saatlerinde Galatasaray Yönetimi'nin, Napoli Yönetimi ile anlaşmaya vardığı haberleri dış basında manşetlere taşınmıştı. Çıkan haberlerde Cimbom'un, Osimhen'in serbest kalma maddesi olan 75 milyon euroyu ödemeyi kabul ettiği kaydedilmişti.

İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Victor Osimhen, parçalı forma ile 41 maçta boy göstermişti. Bu mücadelelerde 3236 dakika sahada kalan 1.86'lık golcü, 37 gol ve 8 asist üretmişti.

Osimhen, Galatasaray ile Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları da kazanmıştı.