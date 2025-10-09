Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Camianın en büyük ihtiyacının birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Orhan Demirel, eski yönetimle yeni yönetim arasında kurulan dostluk bağının önemine de dikkat çekti.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR DOSTLUK"

Orhan Demirel, "Sayın başkanımızın ilk günden beri söylediği şey, birlik ve beraberlik. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan tek şey şu anda bu. Seçimde ve mazbatada da gördük, Ali başkanımızın da desteğiyle, daha önce çok görülmemiş olan bir dostluk görüyoruz. Bu dostluk devam etmek, sürmek zorunda." diye konuştu.

"ESKİ YÖNETİM HER KONUDA YARDIMCI OLUYOR"

Ali Koç yönetiminin Sadettin Saran başkanlığındaki yeni yönetime her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Demirel, "Sağ olsun eski yönetim, bize her konuda yardımcı oluyorlar. Bu göstermelik değil, bunu yaşıyoruz. Eski yönetim - yeni yönetim bir ekip halinde çalışıyoruz. Tüm bilgi akışı, tüm detaylar bize eksiksiz veriliyor. Fenerbahçe için alışık olmadık ama çok güzel bir şey bu." ifadelerini kullandı.