Fenerbahçe’de alkışları Yusuf Akçiçek topladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Puanını 58’e yükselten sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı korudu ancak ikili averajda ezeli rakibine yenik düştü.

Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki 7 maçlık galibiyet serisi 0-0 biten derbinin ardından sona erdi. Sarı-lacivertliler derbiden önce oynadığı son 7 maç olan Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kazanmıştı. Öte yandan Fenerbahçe bu sezon 4’üncü kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE’DE 5 İSİM GALATASARAY DERBİSİNDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe’de maça ilk 11’de başlayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek ilk kez Galatasaray derbisine çıktı. Oyuna 83’üncü dakikada Edin Dzeko’nun yerine dahil olan Anderson Talisca da sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray’a rakip oldu.

YUSUF AKÇİÇEK BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Galatasaray derbisinde sergilediği performansla beğeni topladı. Savunmadaki başarılı müdahaleleriyle dikkat çeken Yusuf, savunma bölgesindeki sakat futbolcuların eksikliğini hissettirmedi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü maç sonunda düzenlenen basın toplantısında genç futbolcu için övgü dolu sözler sarf etti.

Mourinho’nun Yusuf Akçiçek ile ilgili sözleri şu şekilde:

‘‘O'na performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi bir performans sergilemese sizler beni öldürürdünüz. O bugün beni kurtardı. Kendisine güveniyorum. Kusursuz değil ama olacak. O'nu şu an Varane ile kıyaslayamam. Ben de O'nu bu yaştayken Şampiyonlar Ligi’nde oynatmıştım. Türk hakem olsaydı 1’inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5’inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi. Montella’nın elinde çok fazla oyuncu var ama Yusuf’un performansından o da memnundur’’