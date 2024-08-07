Fenerbahçe'de Amrabat bombası. Acun Ilıcalı devreye girdi işi bitirdi

Fenerbahçe'de orta saha transferi için hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ve menajeriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Ilıcalı'nın Amrabat'la kurduğu iyi ilişkiler sonucunda oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Fenerbahçe yönetimi ve teknik direktör Jose Mourinho bu transferle ilgili henüz kesin bir karar vermiş değil. Mourinho'nun alternatif bir isim önerdiği ve yönetimin orta saha transferi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

27 yaşındaki Amrabat, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Manchester United'da 30 maça çıkmış, ancak gol veya asist katkısı yapamamıştı.