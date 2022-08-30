Fenerbahçe'de Valencia PFDK'lık oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Disiplin Sevkleri yayımlandı. Fenerbahçe'de Arabam.com Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart gören Enner Valencia, PFDK'ya sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 30.08.2022 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 27.08.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ARABAM.COM KONYASPOR Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR- FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ENNER REMBERTO VALENCIA LASTRA'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- EYÜPSPOR Kulübü'nün 26.08.2022 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-YENİ MALATYASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 115 ve 118 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ERZURUMSPOR FK Kulübü'nün 27.08.2022 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü Başkanı AHMET DAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca, "tehdidi ve hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü MUZAFFER BİLAZER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 28.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü SERKAN ZAİMOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü YASİN KUM'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü idarecisi BATU KAPLAN'ın 27.08.2022 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 28.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BODRUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan BODRUMSPOR A.Ş.-ADANASPOR A.Ş Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 137. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri-F maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ALTAY Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan ALTAY-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/2 ve 10/1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.08.2022 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-TUZLASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9/4 maddesi ve Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları - 146, 142, 143, 144, 151, 137 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



15- BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



16- EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-TARSUS İDMANYURDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırılması Alt Detayları 117. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- ESENLER EROKSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ-ESENLER EROKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 27.08.2022 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- PAZARSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK-PAZARSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-WEECOINS KIRKARELİSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- SARIYER Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-SARIYER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT YENİHAYAT'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- BALIKESİRSPOR Kulübü'nün 28.08.2022 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BALIKESİRSPOR Kulübü antrenörü YUNUS İÇUZ'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.08.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."