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Aubameyang yerine Fenerbahçe'de yeni rota oluşturuluyor: Lucas Moura

Sarı - Lacivertlilerin gözü kulağı yönetimden gelecek haberde. İşte transferde yaşanan son gelişmeler...

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 15:59
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Fenerbahçe'de Aubameyang yerine Lucas Moura

Aubameyang yerine Fenerbahçe'de yeni rota oluşturuluyor: Lucas Moura
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Fenerbahçe'nin Joao Pedro'nun takımına geri dönüşüyle birlikte yeni rota oluşturuyor.
Transfer listesinin başında yer alan Aubameyang'ın bu sezon 2 takımda oynamış olması nedeniyle 3. bir takıma gitme şansı kalmadı.
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe Aubameyang'ın yerine listenin ilk sırasına Lucas Moura'yı aldı.
Brezilyalı yıldızın, Tottenham tarafından gözden çıkartılması bunda en önemli etken oldu. 
İngiliz ekibi, Lucas'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararına vardı.
Aynı zamanda Aubameyang'ın bu sezon 2 takımda oynamış olması nedeniyle 3. bir takıma gitme şansı kalmadı.

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