Aubameyang yerine Fenerbahçe'de yeni rota oluşturuluyor: Lucas Moura

Fenerbahçe'nin Joao Pedro'nun takımına geri dönüşüyle birlikte yeni rota oluşturuyor.

Transfer listesinin başında yer alan Aubameyang'ın bu sezon 2 takımda oynamış olması nedeniyle 3. bir takıma gitme şansı kalmadı.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe Aubameyang'ın yerine listenin ilk sırasına Lucas Moura'yı aldı.

Brezilyalı yıldızın, Tottenham tarafından gözden çıkartılması bunda en önemli etken oldu.

İngiliz ekibi, Lucas'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararına vardı.

Aynı zamanda Aubameyang'ın bu sezon 2 takımda oynamış olması nedeniyle 3. bir takıma gitme şansı kalmadı.