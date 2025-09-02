Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Volkan Demirel sürprizi! İki efsaneye teklif yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Ankara’daki buluşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Ankara’da düzenlenen “Söz Fenerbahçe Buluşması” etkinliğinde camiaya seslendi. Saran, göreve gelmeleri halinde kulübün efsane isimlerine teklif götürdüklerini duyurdu.

"AYKUT KOCAMAN DEĞERLENDİRİYOR"

Saran, futbol şube sorumluluğu görevi için Aykut Kocaman’a resmi teklif yaptıklarını belirterek, “Kocaman şu anda bu teklifi değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

saran.jpg

"VOLKAN DEMİREL'E DE RESMİ TEKLİF YAPTIK"

Ayrıca Volkan Demirel’e de resmi teklif yaptığını açıklayan Sadettin Saran, “Futbol Şube Sorumlusu görevi için Aykut Kocaman’a resmi teklif yaptık. Gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağolsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Teklifi değerlendiriyor. Bu arada Volkan Demirel’e resmi teklif yaptık.” dedi.

