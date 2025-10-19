Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
23. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçen Fenerbahçe, 41. dakikada Marco Asensio ile skoru 2-0 getirdi.
Soldan cezasına giren Kerem Aktürkoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu içeri çevirdi. Kale sahasında yakın mesafeden vuruşunu yapan Asensio topu ağlara gönderdi.
Kerem Aktürkoğlu-Marco Asensio ikilisinin iş birliği Kasımpaşa maçında da gol getirmişti. Maçın 3. dakikasında Kerem asistinde Asensio fileleri sarsmıştı.