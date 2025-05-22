Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oluyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu "Filip Kostic ve Edin Dzeko evlerini boşalttı, eşyalarını ülkesine gönderdi. Dusan Tadic de eşyalarını toplamaya başladı. 2-3 hafta önce Dusan Tadic, Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Ardından son maçta yaşananlar birçok oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceğiyle alakalı planlarını etkiledi." ifadelerini kullandı.

GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Sabuncuoğlu'nun verdiği bilgiye göre Kostic (Eşyalarını topladı ülkesine gönderdi) Dzeko (Gidiyor) Tadic (Gidiyor) Livakovic (Gidiyor) Maximin (Gidiyor) En-Nesyri (Fenerbahçe satmak istiyor) Szymanski (Fenerbahçe satmak istiyor)