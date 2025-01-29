Fenerbahçe'de ayrılık!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de ayrılık!

Fenerbahçe devre arası transfer dönemi sürerken Bartuğ Elmaz'ı Slovenya ekibi Maribor'a kiraladı.

Fenerbahçe ara transferde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken aynı zamanda bazı isimlerle yollarını ayırıyor. Sarı lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, kiralık olarak takımdan ayrıldı.

MARIBOR'A TRANSFER OLUYOR

Genç oyuncunun Slovenya ekibi Maribor'a kiralandığı öğrenildi. Vize işlemlerini bekleyen Bartuğ Elmaz evrakları tamamlanınca resmi imzayı atmak için Slovenya'ya gidecek. 21 yaşındaki Elmaz'ı Fenerbahçe geçtiğimiz yaz transfer döneminde Marsilya'dan 1.4 milyon euro karşılığnıda kadrosuna katmıştı. Bu sezon 1 tanesi ilk 11 olmak üzere 4 maçta Fenerbahçe formasını giyen Bartuğ Elmaz Galatasaray altyapısında yetişmişti.

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