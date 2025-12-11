Süper Lig devi Fenerbahçe'de gözler devre arasında yapılacak olan transferlere çevrildi. En az 2-3 transfer yapacağı iddia edilen Kanarya'da takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre: Ederson ve Tarık Çetin'in ardından takımda 3. kaleci olan İrfan Can Eğribat'ın ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor. Geride kalan sezonda Jose Mourinho'nun 21 maçta forma verdiği tecrübeli eldiven, Polonya'dan teklif aldı.

POLONYA BASINI 2 TAKIM DUYURDU

Öte yandan Polonya basını, İrfan Can Eğribayat'a teklif yapma olasılığı yüksek 2 takımı duyurdu. Konuyla ilgili çıkan haberlerde, İrfan Can'a Rakow Czestochowa ve Jagiellonia Bialystok takımlarından birinin teklif yaptığı belirtildi.

