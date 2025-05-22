Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Bright Osayi-Samuel bavullarını yolladı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Bright Osayi-Samuel'in, Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmediği iddia edilmişti. Hatta adı Galatasaray ile de anılan başarılı oyuncu nihai kararını vererek, flaş bir adım attı.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL EŞYALARINI İNGİLTERE'YE YOLLADI

Takvim'de yer alan habere göre; Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin eşyalarını İngiltere'ye yolladığı belirtildi 2021 yılından beri Sarı-lacivertliler'de forma giyen yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde toplam 176 maça çıkan Osayi, 7 golü atarken 5 de asist üretti.