Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Bright Osayi-Samuel bavullarını yolladı

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Bright Osayi-Samuel bavullarını yolladı

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kalan Bright Osayi-Samuel'in eşyalarını İngiltere'ye gönderdiği iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Bright Osayi-Samuel'in, Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmediği iddia edilmişti. Hatta adı Galatasaray ile de anılan başarılı oyuncu nihai kararını vererek, flaş bir adım attı.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL EŞYALARINI İNGİLTERE'YE YOLLADI

Takvim'de yer alan habere göre; Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki sağ bekin eşyalarını İngiltere'ye yolladığı belirtildi 2021 yılından beri Sarı-lacivertliler'de forma giyen yıldız oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.

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FENERBAHÇE RAKAMLARI

Bu sezon 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe kariyerinde toplam 176 maça çıkan Osayi, 7 golü atarken 5 de asist üretti.

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