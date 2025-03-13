Fenerbahçe’de ayrılık için geri sayım başladı: Rangers maçı bekleniyor

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Fenerbahçe’de ayrılık için geri sayım başladı: Rangers maçı bekleniyor

Fenerbahçe, takımda süre bulamayan bir oyuncu ile daha yolları ayırıyor. Transferin Rangers maçı sonrası resmen duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe’ye sezon başında gelen ancak fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun’un takımdan ayrılmasını bekliyor. Cengiz Ünder’i ABD’ye gönderen sarı lacivertliler, Cenk Tosun’u ise Japonya’ya göndermeye hazırlanıyor.

Tecrübeli oyuncu, Japonya ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaştı. Transferin resmi olarak duyurulması için tecrübeli oyuncunun çalışma izninin çıkması bekleniyor.

Transferin Rangers maçı sonrası resmiyet kazanarak duyurulacağı öğrenildi.

Bu sezon 17 maça çıkıp sadece 283 dakika sahada kalan Cenk Tosun 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

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