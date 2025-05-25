Fenerbahçe'de ayrılık resmileşiyor! Yıldız oyuncu eşyalarını topladı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurması beklenen Fenerbahçe'de revizyon yaşanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, transfer yapmadan önce takımdaki oyuncularla yolları teker teker ayıracak.

FILIP KOSTIC FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'in opsiyonunun kullanılmayacağı öğrenildi. Eşyalarını toplayan Sırp oyuncu kısa süre içinde İstanbul'dan ayrılarak takıma veda edecek.Kostic'in yerine daha defansif bir sol bek bakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.