Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki stoperi Omar Fayed için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin devrede olduğu öne sürülmüştü. Mısırlı savunmacının menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

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OMAR FAYED FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK

Mısır basınına konuşan menajer Islam El-Shahat, Omar Fayed'in Mısır'da tatilde olduğunu belirterek Al Ahli ve Zamalek iddialarını yalanladı. Mısırlı stoperin Fenerbahçe'den ayrılacağını doğrulayan El Shahat, Omar Fayed'in bu nedenle Portekiz kampına katılmadığını aktardı.

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3 AVRUPA EKİBİ İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ AÇIKLADI

Menajer El-Shahat, Omar Fayed'in kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini belirtti. Shahat, 3 Avrupa kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürdüklerini de açıkladı.

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Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu başında Mokawloon'dan 551 bin euroya transfer ettiği Omar Fayed'in sarı-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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