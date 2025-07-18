Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de ayrılık! Yıldız oyuncunun menajeri açıkladı

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Sarı-lacivertlilerin büyük ümitlerle kadrosuna kattığı ancak sırasıyla Novi Pazar ve Beerschot'a kiraladığı Omar Fayed'in menajeri, Mısırlı oyuncunun takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki stoperi Omar Fayed için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin devrede olduğu öne sürülmüştü. Mısırlı savunmacının menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giyeceği takım...Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girmişti! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giyeceği takım...

OMAR FAYED FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK

Mısır basınına konuşan menajer Islam El-Shahat, Omar Fayed'in Mısır'da tatilde olduğunu belirterek Al Ahli ve Zamalek iddialarını yalanladı. Mısırlı stoperin Fenerbahçe'den ayrılacağını doğrulayan El Shahat, Omar Fayed'in bu nedenle Portekiz kampına katılmadığını aktardı.

fenerbahce-omar-fayed-2094084.jpg

Galatasaray durmuyor! Dünya bu transferi konuşacak: Öyle bir isme teklif yaptılar ki...Galatasaray durmuyor! Dünya bu transferi konuşacak: Öyle bir isme teklif yaptılar ki...

3 AVRUPA EKİBİ İLE GÖRÜŞTÜKLERİNİ AÇIKLADI

Menajer El-Shahat, Omar Fayed'in kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini belirtti. Shahat, 3 Avrupa kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürdüklerini de açıkladı.

Fenerbahçe'ye büyük piyango! O oyuncu tam 10 katına satılıyor: Can suyu olacakFenerbahçe'ye büyük piyango! O oyuncu tam 10 katına satılıyor: Can suyu olacak

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu başında Mokawloon'dan 551 bin euroya transfer ettiği Omar Fayed'in sarı-lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!

Galatasaray o yıldız için öyle bir bonservis istedi ki...Galatasaray o yıldız için öyle bir bonservis istedi ki...

Jose Mourinho geleceği hakkında kararını açıkladı! Fenerbahçe'de büyük şok: Daha sezon başlamadan...Jose Mourinho geleceği hakkında kararını açıkladı! Fenerbahçe'de büyük şok: Daha sezon başlamadan...

Son Haberler
Samsun’da dev uyuşturucu operasyonu! 1 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi
Samsun’da dev uyuşturucu operasyonu! 1 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi
Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü!
Tartıştığı sevgilisini boğazını keserek öldürdü!
Karabük’te 5 hektar alan kül oldu
Karabük’te 5 hektar alan kül oldu
Düzce’de sıfır atık oyuncak müzesi açıldı
Düzce’de sıfır atık oyuncak müzesi açıldı
Çelik vadeli fiyatlarında zirve yürüyüşü sürüyor
Çelik vadeli fiyatlarında zirve yürüyüşü sürüyor