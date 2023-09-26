Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi Dzeko şoku. Apar topar İstanbul'u terk etti.

Kayınpederi vefat eden Edin Dzeko, cenaze törenine katılmak için atar topar Bosna-Hersek’e gitti.

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi Dzeko şoku. Apar topar İstanbul'u terk etti.

Perşembe günü Süper Lig’de erteleme maçında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fotospor’da yer alan habere göre, Kayınpederi vefat eden Edin Dzeko, cenaze törenine katılmak için atar topar Bosna-Hersek’e gitti.

Cenazenin yarın kaldırılması bekleniyor. Duruma göre Boşnak oyuncunun Perşembe günü İstanbul’a dönüp aynı gece sahaya çıkma ihtimali var.

Ancak İsmail Kartal’ın Dzeko’ya Cuma gününe kadar izin verdiği bildiridi. Başakşehir maçında oynamayacak Dzeko’nun yerine Kartal’ın Michy Batshuayi’yi sahaya sürmesi bekleniyor.

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