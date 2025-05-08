Fenerbahçe'de Başakşehir öncesi eksikler can sıkıyor!

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Başakşehir öncesi eksikler can sıkıyor!

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde 3 kritik eksik bulunuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın RAMS Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 32 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 75 puan toplayan sarı-lacivertli takım, ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'deki son maçında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 3 EKSİKLE MÜCADELE EDECEK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Sofyan Amrabat ise görev verilmesi durumunda maçta oynayacak.

ere.jpg

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR NAMAĞLUP

Bu sezon rakip sahalarda bir kez mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi.

Sarı-lacivertli ekip bu periyotta ikas Eyüpspor ve Galatasaray ile berabere kalırken, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Gaziantep FK maçlarından ise üçer puanla ayrıldı.

Son Haberler
Türkiye'nin sosyal medya karnesi belli oldu! İşte en çok kullanılan platform...
Türkiye'nin sosyal medya karnesi belli oldu! İşte en çok kullanılan platform...
Sırrı Süreyya Önder'İn aracındaki suikast düzeneği iddiasını DEM doğruladı! Resmi mercilere bilgi verilmiş
Sırrı Süreyya Önder'İn aracındaki suikast düzeneği iddiasını DEM doğruladı! Resmi mercilere bilgi verilmiş
Tayvan'da ticari veriler beklentilerini solladı
Tayvan'da ticari veriler beklentilerini solladı
Kilis’te uyuşturucu baskını!
Kilis’te uyuşturucu baskını!
Tokatlı 4 hazine avcısı 2 bin yıllık hazineyi buldu! Gizemli yazının sırrı: Jandarmadan nefes kesen baskın
Tokatlı 4 hazine avcısı 2 bin yıllık hazineyi buldu! Gizemli yazının sırrı: Jandarmadan nefes kesen baskın