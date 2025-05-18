Fenerbahçe’de başkanlığa bir aday daha çıktı

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Fenerbahçe’de başkanlığa bir aday daha çıktı

Kongre takimi şekillenmeye başlayan Fenerbahçe’de Mahmut Uslu’nun ardından Saadettin Saran da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

Eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı alan Fenerbahçe’de başkanlığa bir aday daha çıktı.

Sport Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre daha önce Sadettin Saran başkanlığa aday oldu. Liste çalışmalarına başlayan Saran, hazırlıklarını tamamladıktan sonra adaylığını açıklayacak.

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Saran, Fenerbahçe’nin 2024 Haziran ayında gerçekleştirdiği kongre için de aday olmuş ancak daha sonra Ali Koç ile görüşerek çekilme kararı almıştı.

Saran çekildiği seçim sonrası yaptığı açıklamada, adaylık sürecinde İtalyan Teknik Direktör Antonie Conte ile anlaştığını dile getirmişti.

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