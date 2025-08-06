Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Cengiz Ünder'den 3 yıllık imza

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder için transferde hareketli günler yaşanıyor. Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, birçok takımı peşine taktı. Süper Lig'den ve MLS'ten de teklifler alan Cengiz Ünder, Türkiye'den ayrılıyor.

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CENGİZ ÜNDER'İN BİLETİ KESİLDİ

Özellikle Portekiz kampında dikkat çeken bir performans ortaya koyan Cengiz Ünder, teknik direktör Jose Mourinho tarafından gözden çıkartıldı. Son olarak UEFA listesine de alınmayan milli futbolcu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

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CENGİZ ÜNDER YENİDEN SERIE A'DA FORMA GİYECEK

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe macerasını noktalamaya hazırlanan Cengiz Ünder, yeniden İtalya'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Serie A ekiplerinden Bologna, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçti.

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Haberin ayrıntılarında Bologna'nın transfere öncelik verdiği ama İspanya ve Fransa'dan da Cengiz Ünder'e taliplerin olduğu dile getirildi.

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Cengiz Ünder'in de gelen teklife sıcak baktığı ifade edilirken daha önce Roma'da yakaladığı çıkışı bu kez Bologna formasıyla gerçekleştirebileceğine inandığı vurgulandı. Bu kapsamda Bologna'nın Cengiz Ünder'e 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

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