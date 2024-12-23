Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşti

Fenerbahçe Beko’da beklenen ayrılık resmen açıklandı. Sırp pivot Boban Marjanovic ile yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberler sonrası resmi açıklama geldi. Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada sözleşmedeki çıkış opsiyonunun kullanıldığı duyurduldu.

Fenerbahçe’den gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır.



Boban Marjanovic'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."



Fenerbahçe Beko'da 14 maçta forma giyen Marjanovic, 10.5 süre, 7.1 sayı ve 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.