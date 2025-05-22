Fenerbahçe'de beklenen görüşme yapıldı: Ali Koç ve Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun da yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

AZİZ YILDIRIM SEÇİM İSTEDİ

Bugün yapılan zirvede Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım gündemdeki konuları değerlendirirken Yıldırım, seçimin Eylül'de değil bir an önce yapılması ile ilgili görüşlerini Başkan Ali Koç'a iletti.