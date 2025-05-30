Fenerbahçe’de bir ayrılık daha: Veda edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha: Veda edildi

Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun ardından Dusan Tadic de takımdan ayrıldığını açıkladı.

Takım kaptanı Edin Dzeko'nun ayrılığının açıklanmasının ardından bir veda daha resmen duyuruldu.

Fenerbahçe sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Dusan Tadic'e veda etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için Teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın" ifadeleriyle Tadic'e teşekkür edildi.

2023 yazında transfer olduğu Fenerbahçe'de 109 kez forma giyen Tadic, takımına kaydettiği 29 gol ve 32 asist ile skor katkısı sağladı.

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