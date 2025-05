Fenerbahçe’de bir ayrılık daha: Veda edildi

Takım kaptanı Edin Dzeko'nun ayrılığının açıklanmasının ardından bir veda daha resmen duyuruldu.

Fenerbahçe sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Dusan Tadic'e veda etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Zarafetin, ruhun ve bu takıma olan sarsılmaz inancın için Teşekkürler Dusan. Örnek oldun ve sonsuz saygıyla ayrıldın" ifadeleriyle Tadic'e teşekkür edildi.

Thank you, Dušan, for your elegance, your spirit, and your unwavering belief in this team.



You led by example and left with eternal respect. ???????? pic.twitter.com/vjq8GhGksU