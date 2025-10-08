Samsunspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı durumuna düşen Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Sarı lacivertli kulübe transferinden bu yana toplam 37 maça çıkan ve bütün maçlarda 90 dakika forma giyen tecrübeli stoper ilk kez takım arkadaşlarını tribünden izleyecek.

Saha içi liderliği ve hırsıyla Domenico Tedesco'nun en çok güvendiği isimlerden biri olan Skriniar, cezasını tamamlamasının ardından sonraki hafta Gaziantep FK deplasmanında sahada olacak.