Fenerbahçe, dün oynanan Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şöyle denildi: "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

FENERBAHÇE'DE FORVET SORUNU

Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Yousef En Nesyri'nin Afrika Kupası'nda olması nedeniyle ocak ayı sonuna kadar kadroda yer alamayacak. Noel nedeniyle izin verilen Jhon Duran da Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında oynamayacak. Talisca'nın sakatlanmasıyla sarı lacivertlilerde santrfor mevkisinde oynayacak oyuncu olarak bir tek Kerem Aktürkoğlu kaldı. Sarı lacivertliler 2 Ocak'ta başlayacak kış transfer döneminde forvete takviye yapacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki eksiklikleri şöyle...

Ederson - İzinli

Jhon Duran - İzinli

Fred - Cezalı

Edson Alvarez - Sakatlık

Archie Brown - Sakatlık

Nelson Semedo - Sakatlık

Anderson Talisca - Sakatlık

Dorgeles Nene - Afrika Kupası

En Nesyri - Afrika Kupası

Mert Hakan Yandaş - Bahis soruşturmasında tutuklu

Cenk Tosun - Kadro dışı

İrfan Can Kahveci - Kadro dışı

Rodrigo Becao - Kadro dışı