Fenerbahçe, dün oynanan Eyüpspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şöyle denildi: "Futbolcumuz Anderson Talisca'nın dün oynanan ikas Eyüpspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR'ı çekildi. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
FENERBAHÇE'DE FORVET SORUNU
Brezilyalı futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. Yousef En Nesyri'nin Afrika Kupası'nda olması nedeniyle ocak ayı sonuna kadar kadroda yer alamayacak. Noel nedeniyle izin verilen Jhon Duran da Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçında oynamayacak. Talisca'nın sakatlanmasıyla sarı lacivertlilerde santrfor mevkisinde oynayacak oyuncu olarak bir tek Kerem Aktürkoğlu kaldı. Sarı lacivertliler 2 Ocak'ta başlayacak kış transfer döneminde forvete takviye yapacağı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki eksiklikleri şöyle...
Ederson - İzinli
Jhon Duran - İzinli
Fred - Cezalı
Edson Alvarez - Sakatlık
Archie Brown - Sakatlık
Nelson Semedo - Sakatlık
Anderson Talisca - Sakatlık
Dorgeles Nene - Afrika Kupası
En Nesyri - Afrika Kupası
Mert Hakan Yandaş - Bahis soruşturmasında tutuklu
Cenk Tosun - Kadro dışı
İrfan Can Kahveci - Kadro dışı
Rodrigo Becao - Kadro dışı