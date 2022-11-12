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Ne yaptın Joao Pedro: Fenerbahçe'ye şok

Fenerbahçe'de geçen hafta Batshuayi'den sonra bu kez de onun yerine oynayan Joao Pedro kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 18:03
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Fenerbahçe'de bu kez de Joao Pedro kırmızı kart gördü

Ne yaptın Joao Pedro: Fenerbahçe'ye şok
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Fenerbahçe'de kırmızı kart görenler kervanına Joao Pedro da eklendi.

Sarı lacivertli takımın Giresunspor ile oynadığı maçta 13. ve 40. dakikalarda sarı kart gören Joao Pedro kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı lacivertli takımda geçen hafta da Batshuayi kırmızı kart görmüş, Pedro da onun yerine ilk onbirde kendisine yer bulmuştu.

Pedro Dünya Kupası'na verilen ara sonrası oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'a Konyaspor maçında da Valencia kırmızı kart görmüş, geçen hafta ise Sivasspor maçında Batshuayi atılmıştı.

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