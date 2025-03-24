Fenerbahçe’de büyük belirsizlik: Forvette kim oynayacak?

Süper Lig’de Bodrum FK ile karşılaşacak Fenerbahçe’de büyük belirsizlik hakim. Sarı lacivertlilerde yaşanan sakatlık ve milli takım dönüşünde forvette kimin oynayacağı merak konusu oldu.

Sarı lacivertlilerde milli takımda sakatlanan Dzeko’nun burnunun kırıldığı ancak ameliyat olmayacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun sahaya maskeyle çıkabileceği belirtiliyor. Ancak golcü oyuncunun Bodrum FK maçında sahada olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Öte yandan En Nesyri’nin milli takımdan geç dönmesi ve Cenk Tosun’un Japonya’ya transferi ile birlikte rotasyondaki tek sağlıklı oyuncunun Talisca olması dikkat çekti. Brezilyalı oyuncunun tek forvet olarak sahaya çıkıp çıkmayacağı konusunda son kararı Teknik Direktör Mourinho verecek.