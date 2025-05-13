Fenerbahçe'de büyük buluşma: Ali Koç'un geleceği belli oluyor

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de büyük buluşma: Ali Koç'un geleceği belli oluyor

Fenerbahçe Kulübü'nde başkan Ali Koç ve yönetimi tüm hızıyla tartışılırken yeni bir gelişme ortaya çıktı. Koç'un eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geleceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de taraftarların istifaya davet ettiği başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın bu hafta bir araya gelerek, kulübün geleceği ve bazı önemli konuları görüşmesi bekleniyor. Koç, Yıldırım'dan destek isteyecek. Bu arada seçim için başlatılan imza kampanyasında rakamın 3500'e ulaştığı bildirildi. Öte yandan Mahmut Uslu perşembe günü adaylığını bir basın toplantısıyla açıklayacak.

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GENÇ FENERBAHÇELİLER BİRLEŞMELERİNİ İSTEMİŞTİ

Kulübün en büyük taraftar gruplarından biri olan 'Genç Fenerbahçeliler' kısa bir süre önce yayımladığı açıklamada, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın birleşmeleri yönünde çağrı yapmışlardı.

Ayrıca, Aziz Yıldırım'ın destek vermesi halinde Ali Koç, toplanan imzaları dikkate almadan görevine devam edecek. Aziz Yıldırım'ın 'Seçime git güven oyu al' demesi durumundaysa sarı-lacivetlilerde kongre sürecinin başlaması bekleniyor.

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