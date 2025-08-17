Fenerbahçe'de büyük düş kırıklığı! Talisca kariyerinde bir ilk yaşadı

Şampiyonlar Ligi elemesi nedeniyle Kadıköy'deki Alanyaspor karşılaşması ertelenen Fenerbahçe sezona Göztepe deplasmanında başladı. Rakibi karısında bir türlü istediği oyunu ortaya koyamayan sarı lacivertliler sahadan 0-0'lı beraberlikle ayrıldı.

Rakibinin 10 kişi kaldığı 61. dakikaya kadar kaleye gitmekte zorlanan sarı lacivertliler daha sonra baskısını arttırdı. Jayden Oosterwolde'nin 85. dakikada kırmızı kart görmesine rağmen Fenerbahçe atak futbolunu sürdürdü. Toplam 12 şut çeken Kanarya'nın tek isabetli şutuysa 90. dakikada geldi.

Cenk Tosun'a yapılan müdahalenin ardından VAR müdahalesiyle verilen penaltıda Talisca topun başına geçti. Bütün penaltıları kalecilerin soluna atan Brezilyalı futbolcu yine aynı tercihi yaptı. Ancak Göztepe kalecisi Mateusz Lis köşeden topu kaçırdı. Bu Talisca'nın Türkiye kariyerinde kaçırdığı ilk penaltı olarak kayıtlara geçti. Penaltının Fenerbahçe'nin kaleyi tutan tek şutu olması ise sarı lacivertlilerin ne kadar verimsiz bir oyun çıkardığını gösterdi.

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Talisca, sarı lacivertlilerin geçen sezon kazandığı dört penaltıda topun başına geçti. Oyuncu bunların hepsini gole çevirdi. Talisca'nın Fenerbahçe formasıyla attığı penaltı golleri ve karşılaşmanın skorları şöyle...

Fenerbahçe - Kayserispor 3-3

Gaziantep FK - Fenerbahçe 1-3

Fenerbahçe - Trabzonspor 4-1

Bodrum FK - Fenerbahçe 2-4