Fenerbahçe’de büyük operasyon! 11 oyuncunun bileti kesildi

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe’de büyük operasyon! 11 oyuncunun bileti kesildi

Fenerbahçe’de Kayserispor maçı sonrası büyük bir operasyon planı yapıldı. Sarı lacivertlilerde 11 oyuncunun bileti kesildi.

Fenerbahçe’nin kendi evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maç sonrası ortalık karıştı. Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç yönetimini istifaya çağırırken Teknik Direktör Mourinho’ya sert tepki gösterdi.

Maç sonrası sessiz kalan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Divan Kurulu’nda takımın son durumu hakkında konuşacağını yönetime bildirdiği öğrenildi.

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe’de Kayserispor’ a karşı 2 puanın kaybedilmesi ortalığı karıştırdı. Gelen son haberlere göre teknik heyet ve yönetim sezon sonunda büyük operasyon başlatmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler aralarında kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerin de olduğu 11 oyuncu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’den ayrılması beklenen oyuncuların başında ise özellikle son 2 sezon takımın gol yollarında büyük etkisi olan Tadic ve Dzeko yer alıyor. Fenerbahçe’de takımdan ayrılması beklenen savunmacılara bakıldığında ise kaleci Livakovic, Djiku, Becao, Osayi Samuel ve Serdar Aziz’in isimleri ön plana çıkıyor.

Orta sahadan ise Ambrabat ve Szymanski’nin adları gönderilecekler listesinde yer alırken hücumdan ise Saint Maximin ve Cenk Tosun’un adı geçiyor.

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