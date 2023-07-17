Fenerbahçe'de büyük sirkülasyon

Fatih Sabovic- Yeniçağ

Yeni sezon öncesi ilk etapta kadrosuna Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'yi katan Fenerbahçe; şimdilerde Dominik Livakovic, Zaha ve Becao transferleri için de hamleler yapıyor. Ayrıca Mert Müldür ile de ilgileniliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat ve Gustavo Henrique'nin de bonservisleri alındı.

Sarı lacivertli ekipte giden ve gidecek oyuncular da bir bir netleşmeye başlıyor.

Bruma ve Berisha gönderilirken; süper yıldız Arda Güler de Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

AYRILACAKLAR LİSTESİ

Teknik direktör İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde gelecek sezon yola devam etmek istemediği yıldızların isimleri medyada da yer almıştı;

- Nazım Sangare

- Gustavo Henrique

- Joshua King

- Willian Arao

- Joao Pedro

- Diego Rossi

- Serdar Dursun

- Bright Osayi Samuel

Ayrıca Samatta da yeni sezon öncesi takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin iyi teklifler gelmesi durumunda Serdar Aziz ve Samet Akaydın'ın da gidişine sıcak baktığı belirtildi. Altay Bayındır'ın da takımdan ayrılması ihtimali iyiden iyiye güçlendi.

Böylelikle Fenerbahçe'de yaşanan ve yaşanabilecek oyuncu sirkülasyonunda toplam dağılımın içerisine şimdiye dek 22 isim dahil oldu.

UYUMU ARTIRMAK İSTİYORLAR

Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi; takımdaki uyumu artırmak ve ritmi ayarlamak için ekstra çalışmalar yapmaya yoğunlaşıyor.

Kartal'ın bu noktada şu ana dek kadroya katılan Edin Dzeko ve yeni gelen Dusan Tadic'in deneyiminden ayrıca faydalanmayı planladığı öğrenildi.