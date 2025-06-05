Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Efsane futbolcu Mourinho'nun ekibine katılıyor

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Efsane futbolcu Mourinho'nun ekibine katılıyor

Fenerbahçe Kulübü'nde teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamın ekibine kulübün efsane oyuncusunu getirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de sadece kadroda yaprak dökümü yaşanmıyor. Samandıra’da da büyük bir değişim başladı. Sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrılmıştı. Ayrıca Mourinho’nun yardımcıları Foti, Cerra ve Fatiga’nın da görevlerine son verilecek.

FENERBAHÇE'DE YENİDEN YAPILANMA

Futbol yapılanmasında yeni gelecek isimler de netleşmeye başladı. Leverkusen’de sportif direktör yardımcısı olarak görev yapan Devin Özek ile her konuda anlaşma sağlandı. Özek, Okan Özkan ile birlikte futbolun profesyonel tarafının patronu olacak. İkili, başta transferler olmak üzere birçok sorumluluk üstlenecek.Öte yandan Sarı-Lacivertliler’in unutulmaz isimlerinden Tuncay Şanlı’nın idari menajer olarak Samandıra’da göreve başlaması bekleniyor.

b4.jpgMourinho’nun ekibinde yapılacak değişimde ise en önemli isimlerden biri, Ümit Milli Takım’dan ayrılan Gökhan Gönül olacak gibi görünüyor. Gönül’ün, Portekizli teknik adamın yardımcısı olacağı kaydedildi.

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