Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci, yaklaşık 20 gün önce kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can, Samsunspor maçından sonra Archie Brown ile tartıştığı için Cenk Tosun da aynı maçta yedek kulübesinde kaldığı için teknik heyete tepki göstermişti. Fenerbahçe'de iki oyuncunun kadro dışı kalma süresinin devam etmesine karar verildi.

DOMENICO TEDESCO CENK TOSUN VE İRFAN CAN KAHVECİ'Yİ AFFETTİRMEDİ

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco geçtiğimiz günlerde iki oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Alman teknik adam, Cenk Tosun'un ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı sürelerinin uzatılmasını ve iki oyuncunun da affedilmemesini talep etti.