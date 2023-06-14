Fenerbahçe'de Correa bombası!

Sarı-lacivertlilere Edin Dzeko'nun menajeri tarafından Joaquin Correa önerildi.

Fenerbahçe'de Correa bombası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor.

Sarı-lacivertli ekip için sürpriz bir isim gündeme geldi.

İtalya'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Edin Dzeko'nun da menajerliğini yapan Alessandro Lucic, Inter'de forma giyen oyuncusu Joaquin Correa'yı da Fenerbahçe'ye önerdi.

INTER'DE MUTLU DEĞİL
Lazio'dan Inter'e 27.3 milyon karşılığıdna transfer olan Correa'nın takımda mutsuz olduğu kaydedildi.
Bu sezon 41 maça çıkan Correa, 4 gol atarken 3 asist yaptı.

ÖN PLANDA OLMAK İSTİYOR
Joaquin Correa, daha çok ön planda olacağı ve kendini mutlu hissedeceği bir kulüp bulması için menajerine istekte bulundu.
Menajeri de Correa'yı Fenerbahçe'ye önerdi.

MAAŞ SIKINTISI
Yıllık 5.9 milyon euro kazanan Correa'nın maaşı yüksek olduğu için Fenerbahçe'nin bu rakama çıkamayacağı, daha makul bir teklif yapacağını iletti.

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