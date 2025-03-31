Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları devam ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı Türkiye Kupası çeyrek final maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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