Fenerbahçe'de derbi isyanı: Jesus Galatasaray maçına çıkmasın

Şampiyonluk yarışında son viraja girilirken Galatasaray'ın, Ankaragücü maçını kazandığı takdirde Fenerbehçe derbisi sonrası şampiyonluk turu atması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de derbi isyanı: Jesus Galatasaray maçına çıkmasın

Fenerbahçe'de ise Jorge Jesus'un sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.

İddialara göre eğer Portekizli teknik adam "Fenerbahçe'de kalıyorum" demezse, kendisine teşekkür edilecek.

Galatasaray derbisine çıkmasına gerek olmadığı söylenecek. Aynı şekilde Türkiye Kupası finalinde de takımın başında Jorge Jesus olmayacak.

Jorge Jesus'un net maaşı 3 milyon euro. Ancak sözleşmesinde Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi'ne katılma dahil 4 milyon euro'luk primler yer alıyor.

Eğer Fenerbahçe, Jorge Jesus ile duble yapsaydı maaşı 7 milyon euro'yu bulacaktı. Başkan Ali Koç'a göre de son dönemece kadar tüm kulvarlarda şampiyonluk kovalayan Jorge Jesus başarılı.
Bu yüzden kendisine yeni sözleşme teklif edildi.

Ancak yöneticilerin bazıları futbolcular arasında tartışmalı olan Jorge Jesus'la son derbiye ve kalınırsa lig finaline çıkılmasına gerek olmadığına inanıyor.

Kaynak: Fotospor

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