Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yu kara kara düşündürecek fikstür!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yu kara kara düşündürecek fikstür!

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İtalyan teknik adam Domenico Tedesco, takımın başında ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertlilere kısa süre önce katılan genç teknik direktörü oldukça yoğun bir fikstür bekliyor.

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstüre başlayacak Fenerbahçe'yi önemli maçlar bekliyor. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco da yoğun bir mesaiyle karşılaşacak.

Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor derbisiyle ilk sınavını verecek Tedesco, 17 Eylül Çarşamba günü de erteleme maçında Alanyaspor'la karşılaşacak.

Büyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyorBüyük Jose Mourinho sürprizi! Fenerbahçe biletini kesmişti: Geri dönüyor

tedescoidman.jpg

Ne yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmazNe yaptın sen Ergin Ataman! Tüm dünya onu konuşuyor: İnanılmaz

21 Eylül'de ise rakip Kasımpaşa olacak. Avrupa Ligi'nde ilk mücadelesine 24 Eylül'de Dinamo Zagreb deplasmanında çıkacak Fenerbahçe ara vermeyecek.

28 Eylül'de ligde Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Nice'i konuk edecek. 5 Ekim'de de Samsunspor deplasmanında kritik bir 90 dakika oynanacak.

Resmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemiResmen açıklandı! Başakşehir'de Nuri Şahin dönemi

TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!TFF'den Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için flaş karar!

Yunanistan farklı galibiyetimizi konuşuyor! "Türkiye tesadüf olmadığını kanıtladı"Yunanistan farklı galibiyetimizi konuşuyor! "Türkiye tesadüf olmadığını kanıtladı"

Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşadı!Eintracht Frankfurt Galatasaray maçı öncesi kabusu yaşadı!

Arda Turan olay oldu!Arda Turan olay oldu!

Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!Lider tek eksikle Eyüpspor deplasmanında!

Son Haberler
CHP’li isim ‘mutlak butlan’ yol haritasını açıkladı! Canlı yayında planı tek tek anlattı
CHP’li isim ‘mutlak butlan’ yol haritasını açıkladı! Canlı yayında planı tek tek anlattı
Taksim’de nefes kesen kovalamaca! Kadın hırsızın peşini bırakmadı
Taksim’de nefes kesen kovalamaca! Kadın hırsızın peşini bırakmadı
Erdoğan'ın CHP sorusuna verdiği yanıt AKP'lileri bile şaşırttı!
Erdoğan'ın CHP sorusuna verdiği yanıt AKP'lileri bile şaşırttı!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yu kara kara düşündürecek fikstür!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yu kara kara düşündürecek fikstür!
Altın fiyatları için flaş tahmin: Yeni bir rekor gelebilir
Altın fiyatları için flaş tahmin: Yeni bir rekor gelebilir