Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'yu kara kara düşündürecek fikstür!

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstüre başlayacak Fenerbahçe'yi önemli maçlar bekliyor. Yeni teknik direktör Domenico Tedesco da yoğun bir mesaiyle karşılaşacak.



Süper Lig'de yarın akşam Trabzonspor derbisiyle ilk sınavını verecek Tedesco, 17 Eylül Çarşamba günü de erteleme maçında Alanyaspor'la karşılaşacak.

21 Eylül'de ise rakip Kasımpaşa olacak. Avrupa Ligi'nde ilk mücadelesine 24 Eylül'de Dinamo Zagreb deplasmanında çıkacak Fenerbahçe ara vermeyecek.



28 Eylül'de ligde Antalyaspor'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, 2 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Nice'i konuk edecek. 5 Ekim'de de Samsunspor deplasmanında kritik bir 90 dakika oynanacak.

