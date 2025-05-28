Fenerbahçe'de Dominik Livakovic yerine gelecek isim belli oldu! Jose Mourinho eski öğrencisini getiriyor

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’de transfer yapılması planlanan pozisyonların başında kale geliyor. Dominik Livakovic’i satış listesine koyan Sarı-lacivertliler, bu bölgeye çok iyi bir takviye yapmanın peşinde. Gündeme gelen son isim, daha önce de radarda olan Mile Svilar oldu.

SERIE A'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Mourinho’nun Roma’da eski öğrencisi olan 25 yaşındaki file bekçisi, harika bir sezon geçirdi.

Sırp oyuncu, ligde 38 maçın 16’sında kalesini kapattı, 35 gol yedi. Svilar, bu performansıyla İtalya Serie A’da sezonun en iyi kalecisi seçildi.

AYRILMAK İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; yıldız kaleci, takımdan ayrılmak istediğini Roma Yönetimi’ne bildirdi. Bu gelişme, Sarı-kırmızılılar’da şok etkisi yarattı.

Roma cephesi ise Svilar’ı takımda tutmak için maaşına zam yapıp, 2027’ye kadar devam eden sözleşmesini uzatmak istiyor. Ancak başarılı file bekçisinin kariyerine daha iddialı bir takımda devam etmek istediği vurgulandı.

TEMAS KURACAKLAR

Sarı-lacivertliler, kariyerinde müthiş bir çıkış yapan, henüz 25 yaşında olan ve Mourinho’nun yakından tanıdığı Mile Svilar’ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Yönetim, Roma’yla iletişime geçip bonservis beklentisini soracak.

Ayrıca yıldız kalecinin menajerlik şirketiyle de temas kurulup oyuncuya olan ilginin iletileceği kaydedildi.