Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in ayrılığı için geri sayıma geçildi! Premier Lig'e doğru

Bu sezon eldivenleri İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Hırvat kaleciye talip olan son ekip ise Nottingham Forest oldu.

NOTTINGHAM FORETST LIVAKOVIC'İ İSTİYOR

The Guardian'ın aktardığı habere göre Fenerbahçe ve Nottingham Forest, Dominik Livakovic'in transferi için görüşmeler yürütüyor. Matz Sels ile rekabete girecek bir kaleci transfer etmek isteyen İngiliz ekibinin, Livakovic transferiyle Nuno Espirito Santo'nun elini rahatlatacağı vurgulandı.

SABIRSIZLANIYOR

Haberde, Livakovic'e İngiltere Premier Lig'den daha önce Tottenham ve Manchester United'ın da ilgi duyduğu ve Hırvat kalecinin burada kendini test etmek için sabırsızlandığı aktarıldı.

Nottingham Forest, Dominik Livakovic transferini tamamlayabilirse bu yaz 9. takviyesini yapacak. İngiltere Premier Lig ekibinin şimdiye dek yaptığı transferlere 140 milyon sterlin harcadığının altı çizildi.

