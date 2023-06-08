Fenerbahçe'de Dzeko sesleri. İstanbul'da kalabilir

Yeni sezonda yıldız transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Inter'in golcüsü Edin Dzeko için nabız yokluyor. İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe'de Dzeko sesleri. İstanbul'da kalabilir

Bu sezon ligde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Edin Dzeko'yu gözüne kestirdi.

İtalyan gazetesi La Repubblica'nın haberine göre; Fenerbahçe, bu sezon Inter formasıyla 14 gol - 5 asistlik performans sergileyen Edin Dzeko'ya senelik 4 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdi.

Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali için takımıyla birlikte İstanbul'a gelecek olan Edin Dzeko, Manchester City maçıyla birlikte son kez takımının formasını giyecek ve biten sözleşmesinin ardından kulüpten ayrılacak.

Boşnak golcü Fenerbahçe'nin teklifine, "Evet" derse finalden sonra İstanbul'da kalabileceği belirtildi.

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