Fenerbahçe'de Dzeko sona yakın. Menajeri İtalya'ya döndü

Enner Valencia'nın ayrılmasıyla birlikte forvet transferi girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Dzeko sona yakın. Menajeri İtalya'ya döndü

Yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, kadro planlamasını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından henüz takımın kimin geleceği netleşmezken forvet transferi için yönetimin çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Enner Valencia'nın ayrılmasının ardından Inter'li Edin Dzeko için temaslarını sıklaştırdı.

DZEKO FENER'E YAKIN
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Edin Dzeko’nun menajeri Alessandro Lucci, Fenerbahçe ile sözleşme detaylarını görüşmek için geldiği İstanbul'dan İtalya'ya tekrardan geri döndü. Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde sona yakın olduğunu iddia etti.

Bu sezon Dzeko, Inter formasıyla 52 maçta süre aldı. Tüm kulvarlarda 14 gol attı ve 6 asist kaydetti.

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