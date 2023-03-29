Eden Hazard Fenerbahçe'ye gidebilir. Tek engel var

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

La Liga devi Real Madrid, Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı göndermenin planlarını yapıyor.

Oyuncunun bir yıl daha sözleşmes bulunmasına rağmen, Hazard teknik direktör Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor.

ROTASI TÜRKİYE OLABİLİR

Portekiz basınında yer alan habere göre; Hazard'ın bir sonraki adresi Fenerbahçe olabilir.

Jesus'un başında olduğu Fenerbahçe, Eden Hazard'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

HAZARD REDDETTİ

Ocak ayında Fenerbahçe ile Real Madrid anlaşmaya vardı ancak Belçikalı yıldız Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

Eden Hazard, Real Madrid'den ayrılmak istemediği ve kalan sözleşmesini tamamlamak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin büyük engeli Hazard'ı ikna etmek olacak.