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Eden Hazard Fenerbahçe'ye gidebilir. Tek engel var

Real Madrid'de forma giyen Eden Hazard'ın yeni takımının Fenerbahçe olabileceği iddia edildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:32
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Fenerbahçe'de Eden Hazard gelişmesi

Eden Hazard Fenerbahçe'ye gidebilir. Tek engel var
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ
La Liga devi Real Madrid, Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ı göndermenin planlarını yapıyor.

Oyuncunun bir yıl daha sözleşmes bulunmasına rağmen, Hazard teknik direktör Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor.

ROTASI TÜRKİYE OLABİLİR
Portekiz basınında yer alan habere göre; Hazard'ın bir sonraki adresi Fenerbahçe olabilir.
Jesus'un başında olduğu Fenerbahçe, Eden Hazard'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

HAZARD REDDETTİ
Ocak ayında Fenerbahçe ile Real Madrid anlaşmaya vardı ancak Belçikalı yıldız Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
Eden Hazard, Real Madrid'den ayrılmak istemediği ve kalan sözleşmesini tamamlamak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin büyük engeli Hazard'ı ikna etmek olacak.

 

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