Fenerbahçe kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı" denildi.

Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.

Brezilya kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Ederson, Bento, Hugo Souza

Defans: Alex Sandro, Caio Henrique, Danilo, Eder Militao, Fabricio Bruno, Magalhaes, Luciano Juba, Marquinhos, Wesley

Orta saha: Andrey, Bruno Guimaraes, Casemiro, Fabinho, Lucas, Paqueta

Forvet: Estevao, Joao Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr, Vitor, Roque.