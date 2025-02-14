Fenerbahçe’de En Nesyri fırtınası devam ediyor

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Anderlecht maçıyla son haftalardaki yükselen formunu sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Belçika takımı Anderlecht'i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, takımının 3. golünü kaydetti. Müsabakanın 57. dakikasında sol kanattan Szymanski ile gelişen hızlı atakta En-Nesyri, penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 maçta 10 kez fileleri havalandırmayı başaran En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde 5. golünü kaydetti.

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 21. gol attı.

Maça 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 90. dakikada yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

FENERBAHÇE’DEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe sosyal medya hesabından En Nesyri ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı. UEFA Avrupa Ligi’nde gollerine devam eden Faslı oyuncunun astronota benzetildiği paylaşım büyük ilgi gördü.