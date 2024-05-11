Fenerbahçe'de Erol Bilecik ayaklanması. Yaptığı açıklama taraftarı çileden çıkardı

Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkan vekili Erol Bilecik'in geçmiş yıllarda attığı Galatasaray'ı övdüğü twitleri paylaşmış çok sert tepki göstermişti.

Erol Bilecik'in özellikle 2012 yılında attığı, "Galatasaray müthiş odaklanmış bir şekilde oynuyor. Seyirci coşkusu da çok iyi. Kısaca Ali Sami Yen şu an bayram havasında" paylaşımı Sarı-Lacivertli taraftarları ayağa kaldırmıştı.

Erol Bilecik konu hakkında suskunluğunu bozdu. Dün akşamdan bu yana gelen tepkilere sosyal medya hesabından cevap veren Erol Bilecik, geri adım atmadı. Erol Bilecik'in açıklamaları Fenerbahçeli taraftarları daha da kızdırdı.

Bilecik, "Dün gece başlayan, geçmişte attığım bazı tweetlerle ilgili olarak paylaşılan ve Fenerbahçeliliğimin sorgulandığı tepkileri çok üzülerek gözlemledim. Türk spor ikliminde en çok ihtiyaç duyulan kötülükten uzak saygılı bir yaklaşım, rekabette dürüstlük, her koşulda temiz bir dil ve nezaket dolu bir üslup kullanmak, 62 yıllık Fenerbahçeli Erol Bilecik olarak benim hayat görüşüm olmuştur. Mensubu olmaktan gurur duyduğum değerli camiama saygıyla ifade ederim." dedi.

Bu açıklamanın altına yorum yapan bazı taraftarlar, "Kusura bakmayın tüm takımları tutmuşsunuz ama bir Fenerbahçeli olamamışsınız. Eski twitleriniz tebrikten çok övgü boyutunda biz de bunları üzülerek gözlemledik" yorumunu yaparken, "Fenerbahçe camiasına kumpas kuranlarla işbirliği tutan camia bizim dostumuz falan değildir, böyle gören bir kişi de Fenerbahçe yöneticisi olamaz. Bu kadar basit" ifadesini kullananlar da oldu.