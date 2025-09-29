Fenerbahçe'de EuroLeague öncesi kötü haber: İlk maçta sakatlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beko'da EuroLeague öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars, Tofaş'a karşı oynadığı Süper Lig'in ilk maçında sakatlandı.

EuroLeague'de ilk maçına çarşamba günü Paris karşısında çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'da üzücü bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

ARTURS ZAGARS KASIK SAKATLIĞI YAŞADI

Sarı lacivertli takımın Letonyalı oyun kurucusu Arturs Zagars, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'a karşı oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandı.

arturs.jpg

Fenerbahçe Beko 25 yaşındaki sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Eylül Cumartesi günü oynanan Tofaş karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Arturs Zagars’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

