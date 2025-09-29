Fenerbahçe'de EuroLeague öncesi kötü haber: İlk maçta sakatlandı

EuroLeague'de ilk maçına çarşamba günü Paris karşısında çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko'da üzücü bir sakatlık gelişmesi yaşandı.
ARTURS ZAGARS KASIK SAKATLIĞI YAŞADI
Sarı lacivertli takımın Letonyalı oyun kurucusu Arturs Zagars, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'a karşı oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandı.
Fenerbahçe Beko 25 yaşındaki sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Eylül Cumartesi günü oynanan Tofaş karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Arturs Zagars’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."