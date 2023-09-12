Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-2023 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)