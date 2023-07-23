Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Maça çıkmadan takıma veda ediyor

Editör: Barış Atakan

Transferde hareketli günler geçiren ve pek çok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe’nin son transferi Bartuğ Elmaz hakkında ilginç bir karar aldığı iddia edildi.

KİRALANMASI GÜNDEMDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı,lacivertliler, Bartuğ Elmaz’ın gelişimi adına sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralamayı düşündüğü ifade edildi.

1 MİLYON 200 BİN EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe 20 yaşındaki oyuncuyu kulübü Marsilya’dan 1 milyon 200 bin Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer etmişti.