Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim yeni takımını sosyal medyadan duyurdu

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de henüz yeni bir transfer açıklanmadı. İddialı bir kadro kurması beklenen Kanarya'da bir de ayrılık yaşandı.



ERTUĞRUL ÇETİN FENERBAHÇE'DEN AYRILDI



Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu. Transfere ilişkin iki kulüpten de resmi açıklama gelmese de genç file bekçisi ayrılığı sosyal medya hesabından yeni takımıyla paylaştığı fotoğrafla resmen duyurdu.

İşte o paylaşım;