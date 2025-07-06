Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim yeni takımını sosyal medyadan duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim yeni takımını sosyal medyadan duyurdu

Yeni sezon için transfer çalışmalarında vites yükselten Fenerbahçe'de çarpıcı bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yedek kalecilerinden Ertuğrul Çetin, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yeni takımını herkese duyurdu. İşte detaylar...

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de henüz yeni bir transfer açıklanmadı. İddialı bir kadro kurması beklenen Kanarya'da bir de ayrılık yaşandı.

ERTUĞRUL ÇETİN FENERBAHÇE'DEN AYRILDI

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu. Transfere ilişkin iki kulüpten de resmi açıklama gelmese de genç file bekçisi ayrılığı sosyal medya hesabından yeni takımıyla paylaştığı fotoğrafla resmen duyurdu.

İşte o paylaşım;

gvgmdoqxoaam2md.jpg

Son Haberler
Güvenlik kamerasına takıldılar! Yüzleri kapalı 4 kadın aranıyor
Güvenlik kamerasına takıldılar! Yüzleri kapalı 4 kadın aranıyor
103 yaşındaki Kore gazisi, torununun torununu gördü!
103 yaşındaki Kore gazisi, torununun torununu gördü!
Günlerdir yanan İzmir'den turizm açıklaması: Çeşme güvende!
Günlerdir yanan İzmir'den turizm açıklaması: Çeşme güvende!
Savaşta dönüm noktası! Yüz binlerce İHA üretimi yolda
Savaşta dönüm noktası! Yüz binlerce İHA üretimi yolda
2025-2026 dönemi avlanma bölgeleri ve türleri
2025-2026 dönemi avlanma bölgeleri ve türleri